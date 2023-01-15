疫下关闭近三年 “深夜”酿豆腐重开

（早报讯）疫情下关闭长达近三年，红山景著名“深夜”酿豆腐近日重开让老饕欣喜，营业时间尽管提早，但依旧约为每晚三小时。

《新明日报》之前报道，位于红山景第115座熟食中心内的“顺利酿豆腐”每晚只在午夜12时开档，且只营业约三小时，但生意红火，一开档即有数十名食客涌来，有者甚至在营业前两小时开始排队。

位于红山景熟食中心的这个酿豆腐摊，在疫情前生意红火，经常出现排队人龙。（档案照）

自疫情暴发后，档口闸门便一直紧闭。直到近日，档口重开的消息在网上传开，再度被许多网民关注。

一名网民于星期四（1月12日）在本地一个小贩群组中发文分享这一消息。贴文写道：“若你是夜猫子、夜班员工、夜宵族或是国大/南大寄宿生，你很可能知道这摊......是的，他们重开了。”文下附上两张照片，其中一张出现祝贺档口重开的花篮。

有网民在下方留言说，当晚8时45分已有顾客排队点餐，档口营业时间推前了。

记者星期六（14日）下午约4时走访熟食中心，档口虽未开始营业，却在熟食中心附近遇上正要开始准备食材的摊主吴秋发（67岁）。

他说，早前疫情暴发时当局收紧餐饮及堂食条例，他因此选择暂停营业。如今疫情减缓，当局亦放宽了防疫条例，家住附近的他此时决定重开档口。档口自2020年初关闭后，于上星期二（10日）正式重开。

据之前报道，吴秋发从80年代开始售卖潮州式酿豆腐，至今已有约40年。

他指出，烹煮的秘方是自己研究出来的，汤的特点是放入碎肉、江鱼仔、黄豆等烹煮。

吴秋发说，重开的消息近日传开后，已有不少顾客闻讯前来，档口前再现长龙。

对于摊位重开，不少食客网上留言兴奋地说，终于等到这天，有者赞这个摊位是他们吃过最好吃的酿豆腐。