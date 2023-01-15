去年老虎今年兔子 水獭吉祥物“变装”惹议

唐城坊水獭吉祥物变变变，除下去年的虎年装扮，今年换上旗袍，戴上兔耳朵迎接癸卯兔年再引两极反应，有公众认为环保，也有人认为没创意。

《新明日报》之前报道，牛车水唐城坊的牛年吉祥物曾被诟病不符合春节主题。商场当时澄清，吉祥物的原型是深受本地人喜爱的水獭，为支持环保，吉祥物能够被改装，以便符合不同活动。

水獭吉祥物在2021年春节登场时，装扮成一只身穿唐装，配戴牛角、鼻环的拜年“牛”。去年，经过粉刷加工，它又摇身一变，成为一只送财“虎”。

为迎接癸卯兔年，吉祥物今年换上粉色旗袍，不仅头戴兔耳发箍，手中还举着麻将“發”，变身“兔”女郎，与另两只水獭宝宝一起在商场入口处迎接公众到访，造型逗趣可爱。

去年的水獭吉祥物变装为老虎。（档案照）

唐城坊：环保方式庆佳节

负责管理唐城坊的公司鹏瑞利（新加坡）商用管理发言人告诉《新明日报》，水獭造型吉祥物是在2019年圣诞节推出，之后在2020年圣诞和2021年的农历新年“变身”亮相。今年唐城坊以“兔飞猛进”为新春主题，让这些可爱水獭以兔子造型再度登场。

发言人说道，这次除了让水獭以“金童玉女”、“财神爷”等造型出现以外，去年11月曾在商场脸书广邀公众发挥创意设计水獭新造型，而得奖设计就运用在这次的新春装饰。

对于商场不断以具持续性的方式改装水獭来应景，发言人解释，这是商场经理的点子，并邀请本地艺术家设计，这也和集团就永续发展定下的目标一致，也希望能启发各界以环保可持续的方式庆祝新春。