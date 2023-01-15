选举局计划在下次选举增加投票站

（早报讯）新加坡选举局计划在下次选举中进一步增加投票站，确切数量仍有待确定。

主管公共服务的教育部长陈振声代表总理星期一（1月9日）书面答复宏茂桥集选区议员颜添宝有关选举局会否为方便我国日益增加的年长者，考虑增加投票站的问题时说，选举局定期评估投票站的数量、地点和设计，改善对选民的便利度，尤其是年长人士和行动不便者。

他说，过去几次选举，投票站的数量有所增加，从2011年全国大选的732个，到2015年大选的832个，再到2020年大选的1097个。“选举局计划在下次选举时进一步增加投票站数量。实际数量仍有待确定。”

下届总统选举最迟须在今年9月举行。

2020年大选投票日，额外的防疫措施降低投票效率，让近200个投票站在上午出现特别长的人龙，一些热点选区的投票站甚至从早到晚都必须排队。由于选举局无法有效疏导人流，选举官也动用权限，将投票时间延长两个小时至晚上10时截止，这是过去选举未曾发生过的。

此外，约25个投票站有超过4400个选民前去投票，比全国投票站的平均人数多了整整2000人，这些“规模较大的投票站”人手与登记系统因此不足，几乎都出现人龙。

选举局当时经全面检讨总结出导致长龙的四大因素，即投票时间因量体温和消毒等安全管理措施而延长、规模较大的投票站人手等资源不足、新投票时段措施未奏效，以及选民不熟悉电子登记程序。