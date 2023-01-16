（早报讯）若以全周表现来看，道指上涨2%；纳指上涨4.82%，标普500指数上涨2.67%。纳指与标普500指数创下去年11月以来最佳一周表现。标普500指数录得连续第二周上涨。

美国上个星期四（1月12日）公布的12月消费者价格指数（CPI）显示通胀增速连续第三个月放缓，投资自核美国联邦储备局的加息幅度将减少。

美国在星期一（16日）是马丁路德金公共假日，股市休市一天。

新加坡海峡时报指数上个星期五微跌3.73点或0.11%，闭市报3267.78点。

星期一可关注的股票：

1.丰益国际（Wilmar International）获得渣打银行（Standard Chartered）提供的2亿美元（3900万新元）的可持续发展贸易融资贷款（sustainability-linked trade finance facility）。

贷款采用棘轮机制，借贷者的年度表现将根据预先制定的内部的绩效指标和外部标准进行评估，然后确定贷款利率。财务表现越好，利率就越低。

2.亚洲集团控股（Asiatic Group Holdings）在开市前要求暂停交易，以在较迟时候公布一项消息。

3.泰国酿酒（Thai Beverage）子公司在缅甸仰光的工厂失火，没有造成任何人死亡。集团在这家名为Grand Royal Group International的子公司，共间接持股75%。

4.胜捷企业（Centurion）和联明集团（Lian Beng）成立的合资公司，以约4020万元的标价，获得裕廊集团（JTC）的土地租赁招标，将发展及用作外籍劳工宿舍，地段位于乌美3道。

两家公司星期天（15日）宣布这项消息时表示，胜捷企业在合资公司占股51%，而联明集团则拥有余下49%股权。

胜捷企业将向合资公司投入约4340万元，其中包括该房地产的租赁和发展费用，这将由内部资源和贷款资助。联明集团也将利用内部资源和贷款为合资公司提供资金。