王志豪：区域主义可成为促进和平与安全的稳定剂

（早报讯）面对国际动荡局势，区域主义可以成为促进和平与安全的稳定剂。其中，东南亚可通过次区域组织，更有针对性地解决不需要所有成员国都参与的问题。

国防部高级政务部长王志豪星期一（1月16日）在香格里拉对话预备会议上发表主旨演讲时，围绕区域主义（regionalism）提出三项建议。

他指出，区域主义的概念不新，并且在多数情况下体现为欧盟和亚细安等区域组织。“区域主义的概念是基于一个理念，即特定地域的人民共同享有，并且感受到一种共同假定的亲和力与归属感。”

针对如何因应时代的需求善用区域主义，王志豪提出的建议之一，是让现有的区域机构与规模较小的次区域组织合作，相辅相成应对具体问题。

例如，马六甲海峡巡逻计划就是个有效的次区域组织，由印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国这几个沿海国家组成。“这类分组可对次区域问题作出迅速应对，而且也会惠及更广泛的区域，促进整体安全。”

另两项建议包括让亚细安和亚太地区通过现有的多个区域机构，重振建立有凝聚力的区域的集体承诺。王志豪说，这不意味着分歧就会消失，但各国须保持克制，合力寻求和平的解决方案，并且尽可能建立合作领域。

此外，区域组织和机构须准备好调整内部机制，以应对新的外部现实，例如区域外的势力越来越关注本区域，并在这里增加部署的趋势。

为期三天的香格里拉对话预备会议将在星期二结束，各国高级防务、军事官员和学者齐聚新加坡香格里拉酒店，为6月2日至4日的香格里拉对话的议题作初步讨论。