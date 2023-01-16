2025年环境服务业转型蓝图 计划制造逾1600个优质工作

（早报讯）国家环境局与业界携手推出更新版的2025年环境服务业转型蓝图，旨在加速推动业界加强创新、提高生产力及制造优质工作，并计划到了2025年，制造超过1600个专业人士、经理、执行人员和技师（PMET）的工作机会。

目前，本地环境服务业有超过1700家企业，当中约1200家提供清洁服务、约300家经营废物管理业务，其他约200则负责害虫管理，只有少数公司横跨超过一种业务。这些企业总共聘用7万1000多名员工。

有超过九成的环境服务企业是中小型企业，当中约一成有足够财力扩大为综合环境服务企业。

2025年环境服务业转型蓝图着重于深化现有行业转型，鼓励业界采纳高科技和探索新的领域，发展为综合环境服务企业，可提供清洁、废物管理和害虫管理服务。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生星期一（1月16日）为2025年环境服务业转型蓝图主持推介时指出，冠病疫情凸显了环境服务业须具有韧性的重要。

“环境服务业的需求在疫情期间有所增加且改变，公司也通过创新来满足不断变化的需求，同时适应劳动力方面的挑战。环境服务业转型蓝图1.0，协助行业更好地应对市场的变化，不过随着需求提高、科技进步带来的干扰，加上人力和其他资源限制，这个行业还有很多工作要做。”

为积极应对环境服务业“请人难、员工老”等现实挑战，环境局于2017年首次推出环境服务业转型蓝图，进一步协助清洁与废物管理业者全面发展科技自动化业务。

2025蓝图将专注推进四大目标，包括推动创新和技术的采用，以提高生产力和缓和人力需求；栽培有潜力的公司，抓住新机会和增长领域；发展有生产力的企业，提升服务和能力；创造高质量工作机会，并改善低薪和年长雇员的就业前景。