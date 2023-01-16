六个月至四岁婴幼儿可注射辉瑞疫苗 家长趁农历新年前带孩子接种

（早报讯）六个月至四岁的婴幼儿星期一（1月16日）起可接种辉瑞疫苗，考虑到农历新年期间社交聚会有所增加，不少家长赶在开放接种首日带着孩子注射疫苗，加强保护。

《联合早报》记者星期一早上前往宏茂桥联合检测与疫苗接种中心（JTVC），已有数名家长或祖父母带着年幼孩童等候接种辉瑞／复必泰冠病疫苗。这一接种中心第一天共有28名婴幼儿预约接种。

洪家娣（37岁，公务员）特地向公司请假，一早带着21个月大的女儿接种疫苗。因自己和丈夫之前都接种辉瑞疫苗，认为这一疫苗的副作用较轻，便决定让女儿也接种同款疫苗。

“接下来我们也会带着女儿回印度尼西亚过农历新年，会接触到很多人，所以得知孩子可以接种辉瑞疫苗后就马上预约，在第一天就带她来打。”

住在淡滨尼一带的吴国华（64岁，退休）也为了让三岁半的孙女注射辉瑞疫苗，一早搭乘德士到宏茂桥的接种中心。尽管对疫苗的副作用稍感担心，但他认为接种疫苗还是较为安全。

“农历新年的时候会去拜访很多亲戚、去很多人的家，感染冠病的风险会比较高一点。她还那么小，接种的话会比较安全。”

要接种辉瑞疫苗的六个月至四岁婴幼儿，只能到宏茂桥和红山的联合检测与疫苗接种中心。

宏茂桥接种中心由莱佛士医疗集团负责营运。集团运营副总监邵飞说，在现阶段预约接种的婴幼儿人数不算太多，目前并未增派额外人手。若需求增加，下来会考虑部署更多工作人员。

邵飞说，为确保接种过程顺畅，他们也将六个月至四岁婴幼儿及五至11岁儿童的登记柜台和接种站区隔开来，避免混乱。