本地股市星期一早盘跌0.19%

（早报讯）本地早盘股市高开低走，中国冠病疫情恶化让开盘时的积极交投情绪转谨慎，海峡时报指数星期一（1月16日）下跌6.25点或0.19％，报3287.55点。

亚洲股市起落参半，香港恒生指数上升0.67％至21884.72点；上证指数起1.44％至3241.35点；日经指数滑落1.18％至25810.1点；韩国KOSPI起0.9％至2407.57点。

中国经济重启，让亚洲投资者引领期待，但市场分析师认为，中国经济的复苏速度仍要视当地冠病疫情而定。中国在上个周末公布，自上个月放宽防疫限制以来，冠病相关死亡病例累计将近6万起。

辉立nova分析师皮莉扬卡（Priyanka Sachdeva）指出，中国分阶段恢复经济活动导致冠病病例大增，可能影响经济活动，更多家庭将面对更大财务压力。

她说，总值17万亿美元（22万亿新元）的中国整体经济受到疫情重创，市场预测中国政府会出台更多援助措施推动整体经济增长。

早盘全场交易量为3亿7347万股，交易额为4亿2963万元；上升股236只，下跌股211只。

跌幅最大海指成分股包括扬子江船业（Yangzijiang）、大华银行（UOB）和DFI零售集团（DFIRG），股价分别滑落2.42％、1.97％和1.61％，报1.21元、29.93元和3.06元。

上升股包括新翔集团（SATS）、新加坡航空（SIA）和凯德投资（CapitaLand Investment），涨幅分别为2.08％、1.2％和1.06％；报2.95元、5.93元和3.83元。