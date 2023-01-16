工作场所安全仍有进步空间 人力部考虑延长高度安全戒备期

（早报讯）人力部考虑延长高度安全戒备期，进一步加强工作场所安全。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期一（1月16日）在起重机安全研讨会上致辞时，宣布这项消息。

人力部去年9月起实施为期六个月的高度安全戒备期（Heightened Safety Period）。扎吉哈透露，9月到12月之间，每个月的平均工作场所死亡率为每10万个员工有2.5人，比实施高度安全戒备期限前的4.5人来得低。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期一（16日）在起重机安全研讨会上致辞时透露，9月到12月之间，每个月的平均工作场所死亡率为每10万个员工有2.5人，比实施高度安全戒备期限前的4.5人来得低。（张思庆摄）

不过，2022年的整体死亡率仍达到每10万个员工有1.3人，这数字比2021年的1.1人高。人力部因此考虑在2月之后延长高度安全戒备期。

高度安全戒备期实施期间，人力部采取了更严厉的取缔行动对付有安全疏失的公司。去年9月至12月之间，人力部开出超过600次销案罚款（composition fine），总额超过130万元，比2021年同期多将近一半。

人力部也禁止11家公司聘用新的外籍员工。这些公司的工地发生死亡和严重意外，以及出现严重安全疏失。

另一方面，起重机相关的危险事故从2021年的四起，增加到2022年的15起，值得关注。去年发生46起致命的工作场所意外，有六起同起重机有关。之前的五年，同起重机有关的致命工作场所意外每年平均只有少过一起。

为此，政府推出400万元津贴来协助业者为起重机安装稳定度操控系统（Stability Control System），提高工地安全。

津贴将于今年3月至2025年3月，开放给各领域的业者申请。津贴将协助业者支付安装稳定度操控系统所需费用（qualifying cost）的70％，但每台起重机能获得的津贴以7000元为限，而每家公司申请的津贴顶限为2万元。