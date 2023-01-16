经济干扰与波动增添公积金储蓄难度 黄循财：政府将考虑如何加强退休保障

（早报讯）我国经济和民众生活预计出现更多干扰和波动，将使新加坡人更难持续地积累公积金储蓄。政府在考虑如何进一步加强退休保障，并保证会照顾新加坡人的基本退休需求。

在我国开展“新加坡携手前进”运动之际，副总理兼财政部长黄循财星期一（1月16日）在“新加坡透视”（Singapore Perspectives）论坛上发表讲话时强调，政府将考虑如何最妥善地加强退休保障，并确保新加坡人能满足他们退休后的基本需求。

然而，不同群体的情况不同。例如，对于建国一代和立国一代，政府已推出数目可观的建国一代和立国一代配套来扶持他们。“我们将继续评估如何照顾他们的需求，与他们的家庭支持形成互补。”

至于目前50多岁和60岁出头的人，虽然政府落实了各种措施来提高他们的就业能力和公积金储蓄，但他们继续工作、储蓄和从公积金制度中受益的年数有限。对于这个群体，政府将研究如何最好地帮助他们满足基本退休需求。

新入职者和年轻员工方面，他们距离退休有较长跑道，应以继续工作和提高技能为目标。黄循财说，在这个群体中，政府更关注收入较低者。“我们已经有就业入息补助和渐进式薪金模式来提高他们的收入，随着技能培训体系加强，我们将能帮助他们在职业生涯中取得进步。有更好的工作和工资，以及我们对公积金制度所做的改进，他们应该能够为退休积累更多储蓄。”

政府也将继续照顾其他较脆弱群体，如平台员工，以及残障者和他们的看护者。

黄循财说：“我们希望向所有新加坡人保证，只要你工作并继续缴纳公积金，就能满足基本退休需求。至于没有工作能力，或欠缺跑道来工作和通过公积金储蓄的人，我们会想办法照顾你们。”