黄循财：工教院和大学毕业生起薪差距太大 会对社会契约带来负面影响

（早报讯）工艺教育学院和理工学院与大学毕业生的起薪差距太大将会带来问题，副总理兼财政部长黄循财说，如何应对确保工作报酬公平的挑战，不单只靠重塑劳动力市场，也得扩大“好工作”的定义，让行行出状元。

黄循财星期一（1月16日）在“新加坡透视”（Singapore Perspectives）论坛上说，我国在工作方面所面对的其中一个挑战，是如何让工作报酬更加公平。如果不着手解决确保工作报酬公平的挑战，将对社会契约带来负面影响。

他说，我国至今取得并维持了广泛的收入增长，低收入群体的实际工资增长超过中等收入群体。因此，我国在过去10年以基尼系数（Gini Coefficient）计算的收入不平等差距一直在缩小。不过，我国还是能够在这方面做得更好。

大学毕业生的起薪中位数是工教院毕业生的近两倍，也是理工学院毕业生的1.5倍。他说：“虽然一些起薪差距是可以理解的，但太大的差距将会带来问题。”

例如，一些人可能选择培训以外的职业，或是为了一纸文凭选择与自己的强处或兴趣不一致的学位课程。黄循财说，这将让配对工作更加困难，并加剧人们永无休止的激烈竞争（rat race）和盲目地追求文凭，带来更多担忧和焦虑。

对于如何应对这个挑战，他指出，我国必须投资于高质量的工作，让行行出状元。

“这不仅是重塑劳动力市场，我们也得改变对工作的看法，接受更广泛的‘好工作’定义。我们也得肯定技能和能力，而不是过于注重文凭。”