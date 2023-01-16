反疫苗组织创办人许淑慈投诉警员违反规则 推事庭驳回投诉

（早报讯）反疫苗组织创办人许淑慈投诉警员在调查案件的过程中，没有根据规则把她的电子设备放在防篡改包装，担心虚假的证据被放入设备里陷害她，并称被警员误导。推事庭指她的指控没有证据，驳回她的投诉。

“Healing The Divide”组织创办人许淑慈（47岁）面对向卫生部作出虚假陈述，以及妨碍公务等四项罪名。她被指与全科医生柯杰智（34岁）和诊所助理蔡清顺（41岁），向卫生部谎称某人已接种中国国药的冠病疫苗，实际上这个人并未接种。

2022年11月18日，许淑慈对四名警员提出推事投诉（Magistrate's Complaint），并在投诉被驳回后提出上诉。

根据国家法院高级推事哈密扎（Hamzah Moosa）日前发表的判词，许淑慈指按照总检察署的“规则”，警方应该将充公的平板电脑、手机和存有电邮的硬盘放入防篡改包装，再交给“法律专业特权调查官”，但处理案件的警员没有这么做。

许淑慈担心警方在电子设备放置虚假证据陷害她，也称因为收集证据程序受影响，这些电子设备不能当作她刑事案审讯的呈堂证据。鉴于上述情况，她要求警方针对这些“违规行为”展开调查。

关于警员违反规则的指控，推事指这不构成刑事罪，推事庭不能审理。若许淑慈对办案方式有意见，可在刑事庭审理她的案件时，向法官反映，或者向警方或总检察署投诉。

许淑慈也指警员故意误导她和总检察署的官员，让他们以为证据的副本还未处理好，指警员的做法构成刑事罪。推事指她的指控毫无证据，驳回她的投诉。（人名译音）