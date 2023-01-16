亚太股市周一上涨 海指则跌0.3％

（早报讯）美国通胀放缓和中国刺激经济措施等因素继续支持亚太股市星期一（1月16日）攀升，但东京、新加坡和香港股市星期一下跌。海峡时报指数收跌10.15点或0.31％，闭市报3283.60点，主要因大华银行（UOB）股价下跌。

美国上周出炉的数据增加了对美国联邦储备局可能进一步放缓加息步伐的乐观情绪。美国纽约隔夜股市三大指数上星期五（1月13日）小幅上扬0.33％至71％。

亚太股市星期一跟随上涨。悉尼股市连续第四个交易日攀升，收涨0.86％，因美国上周数据显示通胀放缓，美国央行加息力度可能再减。香港、首尔、上海和深圳股市星期一各涨0.04％、0.58％、1.01％和1.35％。

路透社报道证券行City Index在澳洲的市场分析师辛普森（Matt Simpson）说：“中国重新开放、北京的刺激措施以及对美国联储局加息不那么激进的预期，这些因素对股市和金属市场都有利。”

不过，东京股市的日经指数星期一跌1.14％，跌至一个多星期低位，因出口商感受到日元上涨的压力。投资者押注日本央行本周可能再次被逼调整对收益率曲线的控制。

新加坡股市星期一整体交易量持平于8亿5100万股，交易总值减至9亿9100万元。全场上升股248只，下跌股295只。

30只海指成份股当中，16只上涨，9只股价下跌，5只持平。大华银行（UOB）股价跌2.85％，是跌幅最大的成份股，收报29.66元，给予海指最大的压力。扬子江船业（YZJ Shipbuilding）股价跌2.42％，收报1.21元，跌幅第二大。