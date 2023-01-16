新航集团12月份载客量达270万人次

（早报讯）东亚航空旅行市场开始复苏，协助新航集团（SIA Group）载客量保持强劲，集团的两家航空公司新航和酷航（Scoot）去年12月份的载客量合计270万人次，比11月份增加11.7％，比2021年12月增加超过350％。

新航集团去年全年的载客量因此达到2070万人次，这是2021年集团载客量的约九倍。

新航星期一（1月16日）闭市后发布营运数据时指出，所有航线区域的12月份载客量保持强劲，包括东亚市场。香港、日本和台湾放宽旅行限制提振了航空旅行需求，支持这些市场的复苏。

12月份的客运能力（passenger capacity）环比增加6.9％，达到冠病大流行前水平的80％。

新航指出，集团12月份的载客率（Passenger Load Factor）达到89.7％，比11月份高3.8个百分点，比2021年12月高出43.2个百分点。这是集团历来最高的月度载客率。新航和酷航在12月份各自取得89.1％和91.6％的载客率，分别是它们历来最高的月度载客率。

新航货运的载货率（Cargo Load Factor）在12月份为54.3％，同比下跌24.5个百分点。12月份的载货量同比下跌18.9％，因为货运需求疲软，同时货运能力增加17.7％。

酷航在去年12月间恢复新加坡飞往郑州的航班服务，新航则在12月30日恢复新加坡飞往北京的航班服务。新航集团说：“集团将继续留意航空旅行的需求，并相应调整客运能力和服务。”

截至去年12月底，集团的客运网络覆盖了包括新加坡在内的36个国家地区的111个目的地。新航的服务覆盖76个目的地，酷航的服务覆盖57个目的地。货运网络则覆盖38个国家地区的116个目的地。

新航星期一股价跌0.51％，闭市报5.83元。