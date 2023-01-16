涉持致命武器骚乱罪 第九名男子落网

（早报讯）两组男子涉嫌在女皇镇停车场参与非法集会，并且持致命武器造成骚乱，涉案的第九名男子落网，警方正在寻找另外三名男子的下落。

新加坡警察部队星期一（1月16日）发文告说，警方在1月8日晚上11时45分左右接获通报，指女皇镇惹兰鲁马丁宜第37A的多层停车场发生群殴事件。

初步调查显示，有两组男子发生纠纷后，事件升级成打群架。

刑事侦查局和金文泰警署的警员接获通报后，调阅电眼画面展开调查，迅速锁定涉事者的身份，并在1月9日至13日期间逮捕其中八人。警方也起获三把面包刀和一个指节铜套。

被逮捕的八人中，有四人还在接受警方调查，其余四人（22至59岁）已在1月10日至14日期间，在持致命武器参加骚乱的罪名下被控上法庭，他们目前被警方还押，以协助进一步调查。

警方在星期一逮捕第九名涉案的43岁男子，他将在星期二（17日）被控以持致命武器参加骚乱的罪名。

警方正在寻找涉及打群架的另外三名男子，他们Mohamad Aliff Bin Mohd、Syed Muhammad Nazmi Bin Syed Abdullah及Muhammad Rizal Bin Senin。公众若有线索，可拨打1800-255-0000，或上网提供资料。

警方的调查还在进行中。

持致命武器参加骚乱的罪名一旦成立，可被判最长10年监禁及鞭刑；非法集会的罪名一旦成立，则可被判最长两年监禁、罚款，或两者兼施。