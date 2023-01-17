（早报讯）美国通货膨胀率似乎已经见顶，支持欧洲股指在星期一（1月16日）普遍上扬。

德国DAX30指数涨0.32%，报15134.65点；英国富时100指数涨0.19%，报7859.13点；法国CAC40指数收升0.28%，报7043.31点；欧洲斯托克50指数涨0.21%报4159.35点。

市场分析师指出，股市开年表现亮眼，接下来展开的财报季将主导股市走势。投资者将考虑企业能否包括利率上升在内的逆风因素。

美国股市因为庆祝马丁路德金日而休市一天。

海峡时报指数收跌10.15点或0.31％，闭市报3283.60点。

星期二（17日）可关注的股票：

1.运通网城房产信托（EC World REIT）在开市前披露，保荐机构已在1月6日支付440万元给贷款机构偿还一部分现有岸外银行贷款。信托同贷款机构磋商后，修订了付款计划。

2.目前停牌的无招牌海鲜（No Signboard）向新加坡交易所申请延迟公布截至去年底的第一季业绩、可持续发展报告、年报和举行常年股东大会。延迟的原因是公司之前委任的审计公司安永，在去年10月举行的常年股东大会上卸下职务，公司建议委任PKF-CAP为新的审计公司，但需要股东在股东大会表决通过。

3.新加坡航空（SIA）发布营运数据显示，东亚市场复苏协助新航集团载客量保持强劲，集团的两家航空公司新航和酷航（Scoot）去年12月份的载客量合计270万人次，比11月份增加11.7％，是前年同月的四倍以上（同比增幅超过350％）。

它指出，所有航线区域的12月份载客量保持强劲，包括东亚市场。香港、日本和台湾放宽旅行限制提振了航空旅行需求，支持这些市场的复苏。

新航集团去年全年的载客量因此达到2070万人次，这是2021年集团载客量的约九倍。集团12月份的载客率（Passenger Load Factor）达到89.7％，这是集团历来最高的月度载客率。

4.欧圣集团（Oceanus Group）与乌兹别克斯坦出口促进局和商会分别签署贸易协议和谅解备忘录，将成立乌兹别克—新加坡商会。集团文告指出，双方同意合作促进两地的商贸活动，并已就此事在讨论成立一家合资公司，并把出口扩充至亚细安、中国、中东和欧洲市场。双方已设定2亿美元的年出口量目标。