王瑞杰：科研对推动跨国合作和应对全球挑战发挥关键作用

（早报讯）在地缘政治紧张和经济不确定的背景下，科学研究在推动跨国合作和应对全球挑战发挥关键作用，新加坡承诺投入更多资源推动共同合作。

新加坡国立研究基金会主席、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（1月17日）在全球青年科学家峰会开幕仪式上致辞时指出，科学界在应对全球挑战方面发挥着关键作用，并能将来自不同文化、民族和宗教的人们聚集在一起。

王瑞杰指出，科学和科学界可在地缘政治紧张局势和经济不确定的环境里，为世界提供客观和严谨的观点。新加坡已在研究、创新与企业2025计划（RIE 2025）下承诺投入190亿美元（250亿新元）加强研究和创新的生态系统，也欢迎更多青年科学家一起合作和成长。

全球青年科学家峰会今年恢复实体活动，于1月17日至20日在新加坡科技设计大学举行。来自五大洲29国家的超过1750名年轻科学家将在现场或通过线上，与获得诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖及千年技术奖的科学家交流。

本届峰会邀请21名国际知名学者参与，其中六人是首次出席，包括2012年诺贝尔化学奖得主布赖恩·科比尔卡（Brian K. Kobilka）教授、2021年诺贝尔化学奖得主戴维·麦克米伦教授（David Macmillian），以及2020年千年科技奖得主戴维·克勒纳曼（David Klenerman）。

他们将与青年科学家就科学传播、职业发展、创新工具以及科学家与外交和社会议题展开讨论。