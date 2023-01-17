我国今年入境旅客人次可达1400万 明年或恢复疫前水平

（早报讯）随着航班增加，加上中国放宽边境管制措施，将带动本地旅游业的复苏步伐。今年的入境旅客人次和旅游收益有望恢复至疫情前约75％的水平，明年或可全面复苏。

新加坡旅游局星期二（1月17日）在记者会公布2022年旅游数据时预计，今年到访新加坡的国际旅客人次可达1200万至1400万，将为我国带来约180亿至210亿元的旅游收益。这是2019年疫前约67％至75％的水平。

在2019年，入境旅客人次共计1912万，旅游收益约276.9亿元。

去年的入境旅客人次从2021年的33万零60增加18倍，达630万，超越旅游局早前预估的400万至600万人次，恢复至疫前约33％的水平。

去年1月至9月，我国的旅游收益共计89.6亿元。以去年首九个月为计算基准，2022年全年旅游收益总额预计达138亿至143亿元，比2021年全年的18.9亿元高六至七倍，达疫前约50至52％的水平。

去年来自印度尼西亚的访客最多，共110万人次；其次是印度，共68万6000人次；第三是马来西亚，共59万1000人次。

观光、娱乐和博彩业收益除外，旅游收益最多的旅客来源国包括印度尼西亚、印度和澳大利亚。来自这三个国家的收益占总收益额的约27％。当中，印尼最多，达11亿元。

政府去年4月宣布将拨款近5亿元刺激旅游业。旅游局计划在接下来两年从这笔预算中拨出1亿1000万元，推出更多商业和休闲活动吸引旅客回流。

旅游局也会通过旅游职业中心，协助旅游业聘请更多员工。截至去年9月，在旅游业就业的人数约6万5000人，约疫前约78％的水平。