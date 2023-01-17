本地股市星期二早盘跌0.1%

（早报讯）中国经济前景不乐观，导致亚洲股市承压。海峡时报指数星期二（1月17日）早盘下跌3.15点或0.1%，报3280.45点。

亚洲股市跌多升少，香港恒生指数跌1.07％至21514.71点；上证指数跌0.25％至3219.68点；日经指数上升1.24％至26143.66点；韩国KOSPI下滑0.58％至2386.04点。

亚洲股指开盘下滑相信是因为中国去年第四季的经济表现疲弱所致。

中国星期一（16日）早上公布去年第四季和全年的经济数据，国内生产总值第四季同比增长2.9%，超出路透社经济师调查预测的1.8%涨幅，全年同比增长3%，略高于市场预测的2.8%。

中国12月的零售销售数据则同比下滑1.8%，低于市场预测的8.6%跌幅。工业产值上升1.3%，高于市场预测0.2%。

由于欧美今年的经济料会放缓，对中国出口产品的需求预计会下滑。

辉立nova分析师皮莉扬卡（Priyanka Sachdeva）指出，虽然第四季国内生产总值超出市场预期，但仍显示中国经济活动受到重创。

“自冠病疫情暴发以来，中国经济便受到影响。中国政府表明推动经济复苏的决心，但市场已经把今年的经济复苏以及全球经济衰退风险纳入考量。”

本地股市全场交易量为3亿2500万股，交易额为3亿2574万元。上升股209只，下跌股199只。

在海指成分股当中，香港置地（Hongkong Land）的跌幅最大，下跌1.43%至4.83美元（6.39新元）。云顶新加坡（Genting Singapore）下滑1%至0.99元。权重较大的大华银行（UOB）延续星期一跌势，早盘滑落0.91%至29.39元。

上涨的包括创业公司（Venture）、新科工程（ST Engineering）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别上升1.52%、0.87%和0.57%，报18.06元、3.47元和1.76元。