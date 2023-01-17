约瑟林入选本届东运会 苏睿勇不在名单内

（早报讯）第32届东南亚运动会今年5月将在柬埔寨金边拉开序幕，我国游泳奥运冠军约瑟林入选两个赛项，羽毛球头号男单骆建佑料将再拼单打金牌，而长跑运动员苏睿勇则不在名单内，马拉松项目没有新加坡男子代表。

新加坡全国奥理会星期二（1月17日）公布入选名单，目前共有27个项目的517名运动员获得参赛权，最终名单日后会再公布。没达到参赛标准的运动员，必须在今年2月前达标才有机会代表我国出战。

在这个名单中，去年8月卷入大麻风波的三名泳将约瑟林、张正伟和林香杞都入选。约瑟林达到男子100米蝶泳和4X100米混合泳接力参赛资格，张正伟和柯正文也达到男子100米蝶泳资格，泳总必须从三人中选出两人参赛。27岁的约瑟林去年在河内东运会实现该项目五连冠。

世界男单排名第七的骆建佑也获得参赛权，若出战将角逐男单和男团项目，他过去两届东运会都获得男单银牌。至于田径，与全国奥理会长期存在分歧的我国长跑选手苏睿勇不在名单内，男子马拉松项目没有新加坡代表。

在因疫情延期一年举行的2022年河内东运会中，我国共派出424名运动员参加33个项目，最终收获47金46银71铜，其中游泳贡献最多金牌（21枚）。到目前为止，2015年主场举行的东运会仍是我国代表团表现最好的一次，当时拿下84金73银102铜。2017年吉隆坡运动会，我国代表团则获得客场历来的最佳成绩58金59银71铜。

今年东运会将在5月5日至17日举行，这是柬埔寨首次举办这项两年一度的赛事。