骗16家金融机构放贷近8亿元 贸易公司前女首席财务官判监20年

（早报讯）贸易公司前女首席财务官指使员工做假账，前后三年骗16家金融机构发放超过5.8亿美元（约7.7亿新元）信贷，这些金融机构事后仅取回部分款项，损失高达4.6亿美元（约6.3亿新元）。

这起案件涉及巨额款项，导致的损失也非常庞大，控方形容为“史无前例”，这也是本地历来最大且最复杂的融资骗案之一。

被告林敏金（译音，62岁）承认11项欺骗和一项伪造账户的控状，余下24项交由法官下判时一并考虑。她星期二（1月17日）被判坐牢20年。

案情显示，被告1992年开始在大宗商品公司鸿贸国际（Agritrade International，简称“AIPL”）担任总经理，在2015年擢升为首席财务官，每月领取3万2500元薪水，主要负责与各大金融机构接洽，让公司取得信贷作为生意资本。

一般上，公司需要提呈财务报表和其他相关资料给金融机构，证明公司有生意往来。金融机构审核后会发出信贷给公司的供应商，公司或客户过后归还这笔钱给金融机构。

然而，被告却指示审计公司员工帮忙拟定财务报表，再让AIPL员工在这些未经审计的财务报表上伪造签名，接着提交给金融机构申请信贷。

金融机构不疑有诈，误信这些财务报表都已审计过，因此发放高额信贷给三家供应商和属下的子公司，部分信贷之后也转到客户手中。

实际上，这些供应商和客户与AIPL有直接的利益关系，包括被告在内的AIPL高层曾协助设立这些公司，或者曾担任公司董事。换句话说，金融机构发出的大笔信贷，都在AIPL和相关公司之间流转。

调查显示，16家金融机构在2017年初至2019年底，前后发放超过5.8亿美元信贷给AIPL，但事后只取回部分款项，截至2020年初仍损失超过4.6亿美元。

东窗事发后，被告在2020年初潜逃到英国，我国警方后来对她发出拘捕令，也通过国际刑警发布红色通缉令。

一年后，被告在阿联酋落网，同年9月被遣送回新加坡受审。