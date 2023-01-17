退休男发短信与家人诀别 烟蒂点燃煤油引发火势

（早报讯）退休男子发短信向家人告别，再任点燃的香烟掉落在睡房地上，结果香烟碰到地板上的煤油一触即发，引发火势。他吸入浓烟昏迷送院，后来被控疏忽行为酿成火患罪。

被告罗富华（63岁）星期二（1月17日）认罪后，法官下令对他进行评估，看他是否合适接受强制治疗。庭上揭露，被告在2020年被诊断罹患帕金森氏症，也因此患上忧郁症。

这起火患发生在2022年1月28日晚上10时29分许，地点是淡滨尼5道第941座组屋。

被告当天傍晚独自在家，他把煤油倒在客厅和睡房地板，并用旧报纸刷地。他心情忧郁又孤独，边刷地边喝酒，累了后就躺在床上抽烟。

晚上10时15分，被告在聊天群组内发短信给家人，写道：“我一直爱你们，但事情必须这样结束。再见。”

被告用火柴点燃香烟，接着把火柴扔向地板。他抽烟到一半感到疲倦，任手中的香烟掉落在地板上。香烟一接触到地板上的煤油就引发火势，迅速燃烧整个单位，也蔓延至走廊。

民防人员破门而入时，发现被告昏迷躺在靠近睡房门的地板上。他吸入过度浓烟，被送往樟宜综合医院抢救，后来在加护病房留院治疗。

他过后被转至心理卫生学院，在留医五个月期间，心理医生诊断他犯案是受到病症影响。

法官将在评估报告出炉后才下判。（人名译音）

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新加坡援人协会：1800-221-4444

关怀辅导中心：1800-353-5800

心理卫生学院：6389-2222

新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

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