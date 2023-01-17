工程师学会2030年绿色发展蓝图 提升绿色技能促进跨境合作

（早报讯）新加坡工程师学会将为可持续发展领域推出特许工程师认证计划，聚焦未来所需的绿色技能，包括环境、社会与治理；循环经济、计算碳足迹，以及对可再生能源进行能源审计。

这项计划是工程师学会2030年绿色发展蓝图的一部分，旨在通过一系列以工程为核心的长期和短期策略，开发可持续解决方案，以减缓气候变化和公共卫生威胁带来的影响。

为协助工程师在可持续发展领域提升技能，工程师学会将与精深技能发展局合作，发表工作技能季度报告，列出可持续发展领域需求较高的绿色技能。

工程师学会也会与超过30个政府机构、高等学府、业界伙伴，以及商会和商团合作，着重于绿色技能培训，每年制定两三个与可持续发展有关的新课程。

国际合作方面，工程师学会将与海外工程机构签署谅解备忘录及相互承认协议，促进知识交流和跨境合作。作为亚细安工程机构联合会的新加坡代表，工程师学会也与亚细安代表密切合作，为各自的绿色发展蓝图制定共同平台。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（1月17日）在新加坡工程师学会第56届常年晚宴上致辞时说，应对气候变化是一个复杂的工程问题，须在产品、生产和系统上进行创新。

傅海燕说，展望未来，我国在食品保障、沿海和内陆防洪、循环经济、城市热能和建筑环境领域的投资和研发工作，将有许多机会让工程师作出有意义的贡献。

工程师学会也在晚宴上颁发终身工程成就奖给SMRT主席佘文民，交通部兼财政部高级政务部长徐芳达获授予工程师学会荣誉院士头衔。