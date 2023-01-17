维文：新马情感包袱消散 解决长久课题出现机遇

（早报讯）新加坡和马来西亚的关系来到“旧时的情感包袱消散”的阶段，同时双方仍有资深领导人就双边课题进行磋商。外交部长维文医生说，双方都有解决长久双边课题的决心和诚意。

出访马来西亚的维文星期二（1月17日）总结行程并接受本地媒体越洋访问时说，新马关系仍然牢固、充满活力，双方也相互扶持。

“当然，时不时会出现一些课题，但马来西亚首相安华和我方总理都强调，这些长久课题都能得到解决，也希望能够全面解决。而就双方现有的领导层而言，要达成这些事项出现了有利的机遇窗口。”

从纳吉、马哈迪、慕尤丁、依斯迈沙比里，再到安华，马来西亚在五年时间里先后由五名首相掌政。尽管政权多番更迭，维文说，新马两国的领导人都彼此熟悉，这“让人放心，也起到帮助”。

新马过去三年一同抗疫的经历，也为双边关系注入强心针。维文重申，阻断期间，供应链保持通畅，重要物资继续双向流通。

“这一方面显示了新马紧密交织的关系，也说明了双方之间存在大量的信任和相互扶持。”

放眼疫后发展，双方的当务之急是恢复互联互通。维文说，往返新加坡和吉隆坡的航线是全球最繁忙的航线之一，目前的载客量达85％。两国期待全面恢复航空联通。

新马也寻求在数码空间和绿色经济领域开展新机遇。

“重要的是，我们现在处在旧有的情感包袱已经消散的阶段，同时双方仍有经验娴熟的资深领导人，他们具备诚心磋商的善意和敏感度，希望他们能达成获得双方人民支持的协议。”