（早报讯）美国银行股涨跌不一，影响大盘表现。

道琼斯工商指数收跌1.14%，报33910.85点；纳斯达克指数上涨0.14%，报11095.11点；标普500指数下滑0.20%，报3990.97点。

多家大型银行陆续公布最新业绩。

高盛（Goldman Sachs）第四季的投资银行与资产管理营收下降，拖累整体营收出现十年来最大跌幅。摩根士丹利（Morgan Stanley）的业绩则超出预期，主要是因为财富管理部门的营收创下新高。

新加坡海峡时报指数星期二（1月17日）收报3280.51点，微跌0.09％或3.09点。

星期三（18日）可关注的股票：

1.新加坡医疗集团（Singapore Medical Group）被投资公司TLW Success的收购计划完成后，将从1月20日早上9时开始除牌。

2.辉联集团（Vibrant Group）对联号公司中国重庆辉联埔程国际物流展开诉讼，索取1亿3740万人民币（约2680万新元）。集团只公司没有向子公司常熟市斐环置业、江苏新辉联供应链管理有限公司和Sinolink Financial Leasing支付这笔费用。

集团持有辉联埔程的30%股权。

3.星和（StarHub）星期二早上宣布已着手进行Cloud Infinity转型，以提高服务的供应、可扩展性和性能，同时降低运营网络业务的成本。Cloud Infinity是公司独创的低延迟多云架构，同时也是全球首创。Cloud Infinity的额外投资最高达4000万元，以推进公司DARE+五年增长计划，加强公司的成本合理化，并为长期可持续的业务增长做好准备。

4.优特科技国际（Oiltek International）闭市后发布2022年财年的业绩。集团截至去年底的全年税后净利增长30.5％至1270万令吉（约388万新元），每股盈利9.1仙，增加12.9％。公司全年营收上扬62.7％至1亿6370万令吉。

5.佳福集团（QAF）预期，集团2022财年下半年的营运表现，在纳入特殊项目之前将比上半年来得好。

因为集团持有以澳元计价的现金和存款，2022财年未实现的汇兑损失约为1040万新元。集团对合资企业Gardenia Bakeries（KL）Sdn Bhd的非现金减值约500万新元，以及因为去年底马来西亚水灾获得的保险赔付约2000万元，并因此需要缴交400万元的相关税款。