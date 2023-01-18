罗厘脚踏车争道案 62岁老板再被控涉无照驾罗厘

（早报讯）四年多前轰动一时的罗厘与脚踏车争道案，驾驶罗厘的渔场老板事后被判监和吊销各级驾照两年，但他出狱后被指在吊照期间无照驾驶罗厘，也没系上安全带，星期三（1月18日）被控上庭。

被告张胜仲（62岁，渔场老板）面对两项抵触公路交通法令和一项抵触汽车（第三方风险和赔偿）法令的控状，指他于2022年7月31日下午1时04分，在没有第三方保险和没系上安全带的情况下，违例驾驶罗厘，行驶在实龙岗路上段往盛港东通道方向的道路。

控状显示，他早前被判吊销驾照两年，从2020年8月24日算起，直至2022年8月23日，因此他事发时涉嫌在吊销驾照期间无照开车。

被告星期三穿着浅蓝色有领上衣独自出庭，他在面控后告诉法官他有意认罪。

控方则说，案件还未完成调查，要求展期四周。

法官批准控方申请，并允许被告以1万5000元保释在外，案展2月15日过堂。

张胜仲在2018年12月22日约中午12时，驾驶罗厘行驶在巴西立第3通道和巴西立坡交界处，与脚踏车骑士争道引发车祸。

他当时不满骑士挡道鸣笛，骑士则打落罗厘侧镜，罗厘过后向左晃，导致骑士摔落在地。相关视频被上传到互联网后引起高度关注，张胜仲和英国籍脚踏车骑士张豪宇都被控上庭。

张胜仲当时面对两项罪状，包括鲁莽行为危害他人生命，以及没在发生车祸24小时内报案。他不认罪，经审讯后被判罪成，在2019年底被判入狱七周、罚款500元，以及吊销各级驾照两年。他的上诉也被高庭驳回。

国家法院系统后来漏掉张胜仲已支付500元罚款的记录，导致他被误会没缴付罚款，结果多坐两天牢代替。国家法院已公开向他道歉，张胜仲也和政府达成和解协议并获得赔偿金。

他后来通过律师向最高法院上诉庭提出刑事参考，指法庭在判刑时不应把他已支付销案罚款的过往交通违例考虑在内，希望吊销两年驾照的刑罚可减至不超过一年，但最终被五司驳回。

张豪宇则在一项恶作剧及一项违反公路交通条例的罪状下被判罚款2800元。