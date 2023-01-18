跨岛线地铁隧道最深近50米 须采用创新科技和器材克服工程挑战

（早报讯）地铁跨岛线第一阶段隧道最深可达近50米，比一般地铁隧道深一倍，建造时须采用多项创新科技和器材，包括本地铁路项目有史以来最大型的钻凿机，来克服工程挑战。

跨岛线是我国建造的第八条地铁线，分三个阶段兴建。第一阶段路线长约29公里，有12个地铁站，从东部的航空园站连接至光明山站。交通部长易华仁星期三（1月18日）在光明山站为第一阶段工程主持动土仪式。

他致辞时指出，第一阶段隧道可深入地底下近50米，相当于16层楼高的组屋。其中跨岛线的巴西立站建在地底下47米，会是整个地铁网络最深的地铁站。

这将考验工程团队的专业能力。团队必须在松软的海泥以及非常坚硬的岩石等不同的土质条件下施工，挖掘隧道时须采用特别器材和额外措施来确保工人安全，地面以及周围建筑也都稳定。

此外，由于地下空间拥挤，建造跨岛线时必须避开公用设备、电信电缆和地基。因此，陆路交通管理局和合作伙伴采用了创新科技来提升工作效率和安全。例如，通过扩增实景科技来协助工程师避开上述设备。

工程团队也会使用直径约12. 6米大的隧道钻凿机来挖掘德福站和淡滨尼北站等部分路段的隧道。这是本地铁路项目至今使用的最大钻凿机，器材跟四层楼建筑一样高，比传统的钻凿机大约75％，只需要挖掘一次，建出来的隧道就能容纳两条轨道。

为了有效利用资源，减少对不同群体造成的不便，工程团队会尽可能同时展开铁路和道路工程，包括在德义站和南北交通廊道的交界处，以及罗央站和罗央高架桥的地段同时施工。