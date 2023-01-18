本地股市星期三早盘起0.43%

（早报讯）日本中央银行维持现有货币政策，各大亚洲股市表现不一，但整体向好。本地股市星期三（1月18日）早盘交投情绪热络，海峡时报指数上升14.19点或0.43%，报3294.70点。

香港恒生指数跌0.3％至21512.73点；上证指数跌0.02％至3223.62点；日经指数上升2.02％至26667.44点；韩国KOSPI下滑0.77％至2361.68点。

日本央行星期三宣布维持超低利率，10年期政府债券收益率顶限维持在0.5%，与市场预期相反。这项消息大大提振日本股市。

大华银行全球经济与市场研究在货币政策公布前发表的报告指出，虽然将近所有参加彭博社调查访问的经济师预测日本央行会维持现有货币政策，但仍有一些经济师认为日本央行可能会继去年12月调整收益率曲线控制之后，再次做出令人意料之外的举措，例如进一步放宽10年期政府债券收益率的可波动范围。

无论如何，亚洲股市可能会在近期内回调。

IG市场策略师叶俊荣说，市场价格已超出公允价值，从技术上看，这会提高价格在近期内回调的概率。恒生指数的楔形走势线上部分已经遇到阻力。尽管如此，整体走势向上若出现回调，可能会出现新低。

本地股市早盘全场交易量为4亿零859万元，交易额为5亿3126万元。上升股245只，下跌股175只。

上升的海指成分股包括怡和控股（JMH）起1.34%至（68.09新元）；新加坡交易所（SGX）起1.10%至9.21元；吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）上升1.05%，报1.92元。

下跌的有皇胜酿酒（Emperador）、新翔集团（SATS）和香港置地（Hongkong Land），分别滑落1.01%、0.69%和0.63%，报0.49元、2.90元和4.76美元。