人力部渐进式薪金标志 逾1900企业获认证

（早报讯）人力部正式推出渐进式薪金标志，对提供渐进式薪金及支付本地雇员至少1400元月薪的企业给予肯定。自去年12月开放申请以来，已有超过1900家企业，取得渐进式薪金标志认证。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期三（1月18日）在日本连锁服饰品牌优衣库（Uniqlo）位于乌节中央城的店面推介渐进式薪金标志后受访时说，消费者如今可以更好地识别和支持这些支付渐进式薪金的企业。

渐进式薪金标志（Progressive Wage Mark，简称PW Mark）认证计划，是低收入员工劳资政工作小组在2021年8月提出的主要建议之一，并由新加坡工商联合总会代表劳资政伙伴（即人力部、全国职工总会及新加坡全国雇主联合会）处理行政事务。获得认证的雇主，可以下载数码证书，张贴在店面或网站上。

低收入员工是指本地全职劳动力月入的第20个百分位及以下，月入2492元（不包括雇主缴付的公积金）以下的员工。

所有属于渐进式薪金模式的行业，且雇用至少一名本地雇员的企业，都可以申请渐进式薪金标志。条件是雇主必须支付员工渐进式薪金，及提供所有本地雇员超过薪金门槛（Local Qualifying Salary）的月薪，即最少1400元。

此外，实施推进低收入雇员福利劳资政准则的企业，也可获得渐进式薪金标志Plus认证。提升员工福祉的做法，包括关注培训和职业发展、重视职场安全和卫生、提供休息区，以及照顾他们的心理健康。

新投标政府合约者 须获得渐进式薪金标志认证

另外，从今年3月1日起，政府所有的新招标，供应商和二手承包商都须在合约期间，取得渐进式薪金标志认证。这项要求将在隔年3月，进一步扩大至通过报价完成的采购。

公众可上go.gov.sg/pwmarklist查询获得渐进式薪金标志认证的企业。