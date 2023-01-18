教育部幼儿园新生报名 今年起放宽低收入家庭优先报读的收入顶限

（早报讯）鉴于收入水平提高，教育部从今年起，放宽低收入家庭优先报读教育部幼儿园的收入顶限，以确保这些家庭的孩童能继续享有在教育部幼儿园就读的机会。

教育部星期三（1月18日）发文告说，55所教育部幼儿园将从2月17日起至21日接受2024年的幼一（K1）新生报名，其中包括五所明年新启用的幼儿园。报名开放给在2019年1月2日至2020年1月1日出生的新加坡公民和永久居民子女。

来自低收入家庭、且居住在幼儿园附近的孩童，目前在报名教育部幼儿园时，可享有最高的优先权。为了让这些家庭的孩童能继续报读教育部幼儿园，当局将调整申请者的收入顶限。

从今年的新生报名活动起，每所教育部幼儿园会保留三分之一学额给来自家庭总月入不超过4500元，或人均收入不超过1125元，并居住在距离幼儿园一公里内的新加坡公民孩童。目前，这些学额是保留给居住在一公里内、家庭总月入不超过3500元，或人均收入不超过875元的新加坡公民孩童。

家长可从2月17日上午9时至21日下午4时之间，上网www.moe.gov.sg/mk为孩子报名。报名结果最迟在4月14日公布。在报名时段之外，家长也可直接联络个别的教育部幼儿园，查询名额空缺，为子女办理幼一或幼二入学手续。

教育部今年将再次举行实体的开放日活动。55所教育部幼儿园会个别在2月11日或18日举办开放日，家长可前往这些幼儿园了解它们提供的课程、活动、学习环境和设施，并与教职人员交流。