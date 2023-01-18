美容院失火熏黑墙壁天花板 员工亲自动手粉刷

（早报讯）美容院失火，浓烟熏黑墙壁和天花板，由于农历新年将至，找不到装修商，店家只能亲自动手粉刷。

这起火患发生在星期一（1月16日）晚上9时25分，地点在勿洛北3街第539座组屋下的美容院。

记者星期二（17日）下午走访，店内可移动的产品与货架都被搬到店外，堆满了走道对面的空间，物件不少都沾上了黑灰。

美容院张姓女员工（28岁）受访时说，事发当晚她们晚上9时就打烊，着火时没人在店内。

“还是老板通知我们，才知道店着火。”

“幸好不严重，只是黑烟把墙都熏黑了，需要清理，应该几天内就能重新营业。”

据观察，有多名员工在帮忙清理粉刷墙壁，店内的美容室墙壁一片黑，需要移动里面的美容椅进行刷漆工程。

“我们今天早上10点就到店里把东西收拾出来，之后就一直忙着给店里重新粉刷白漆。”

张小姐说，因为快要过年，多数装修商现在都在放假，因此他们只能自己动手。

“我们做的是邻里生意，不少熟客知道了还打电话来关心，也不计较这两天没法营业完成预约。”

民防部队受询时证实，火患涉及一个梳妆台与断路器，消防员使用了两个粉末灭火器灭火，无人受伤。

初步调查显示，火患可能是电源引起。

民防部队也提醒公众，不要让电器插座超过负载，不使用电器时，一定要关闭电源。

同时，应该定时检查电器是否有磨损的电线或破裂的电线，如果发现，应修理或更换电器。不要把电线放在地毯或垫子下面，并使电线远离热表面。

公众也应该使用带有安全标志的电器和电源插头，不要让电池或设备在无人看管的情况下长时间或过夜充电。