经济不景气 求职和电子商务骗局料增加

（早报讯）全球经济不景气，诈骗案预料日益猖獗。在本地，以丰厚报酬引人上当的求职诈骗越来越常见，生活费上涨也可能使更多人落入电子商务诈骗的圈套，以为赚到便宜却反而损失钱财。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期三（1月18日）在反诈骗研讨会上致辞时，列举了当局重点关注的一些骗案类型。

领导跨部门反诈骗小组的孙雪玲说，求职骗局一般通过Telegram和Whatsapp等聊天应用或广告向受害人下手，引诱他们以相对简单的工作任务换取诱人“佣金”，再哄骗他们掏钱来继续赚取更多报酬。“合法的公司或工作机会绝不会在你开工前向你要钱。”

电子商务和钓鱼骗局同样备受关注。前者的手法层出不穷，一些受害人甚至在不知情的情况下交出银行户头，损失惨重；后者则涉及冒充政府机构、银行和快递公司等，诱使受害人提供机密资料。

孙雪玲强调，一些人以为只有年长者容易上当，但其实任何人都有可能受骗。

例如，20岁至39岁之间的年轻人最容易陷入求职、电子商务和钓鱼骗案，去年1月至11月间涉及年轻人的骗案中，这三类骗案占超过六成。对于60岁及以上的年长者而言，钓鱼、冒充朋友来电的骗案，以及投资骗案占超过四成。

孙雪玲以“ACT”（意指行动）为缩写，提醒公众采取三个预防受骗的步骤。“A”代表“添加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“检查”（Check），即时刻留意可疑迹象，确保交易是通过真实的平台与合法对象完成；“T”代表“告诉”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。