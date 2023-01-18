精深局预计最迟3月底索回技能税收 公账委员会吁适当拨款支持技能提升

（早报讯）精深技能发展局已检讨程序，陆续联系超过10万名雇主，预计最迟在今年3月底追讨回少付的技能发展税。

监督公共账目的国会委员会关注精深局的战略目标，呼吁政府确保适当的拨款，支持我国培养能应付未来需求的人力，并加强个人的终身受雇能力。

公共账目委员会星期三（1月18日）向国会提呈报告，针对审计总长财政年报告和所列出的疏失展开讨论，寻求相关政府部门的解释和应对措施。

领导公账会的西海岸集选区议员胡美霞指出，政府就2020和2021财年的723亿元冠病疫情相关支出展开全面检讨是必要的，因这不包括在审计报告。当局须确保所有交易是真实的，没有错误发放的款额，有关机构在内部检讨和审计后若发现错误应采取行动，索回公款。紧急采购程序也应检讨，确保有适当的管控措施来应付日后的紧急状况。

针对审计报告反映精深局被拖欠的技能发展税，委员会提到精深局已经检讨程序，目标是最迟在3月底追讨回税收。根据审计署早前公布的2021／2022财年审计报告，精深局被发现在2015年至2020年期间，雇主拖欠的技能发展税累计4300万元。

当局当时解释，精深局对税的估计可能与雇主实际缴付的技能发展税有差别，原因包括客工每月实际工资有所波动。在一些情况中，差别可能是因雇主使用更新后的员工资料，而非雇主少付税。当局通过信件和电话提醒雇主，并改进系统，认同有必要改善程序，协助雇主缴付准确的税款。

委员会在报告中也认同政府对提升人力队伍技能的重视，关注精深局的战略目标，呼吁政府确保拨款有相应的关键绩效指标，有效地把技能发展资金投入在支持产业转型蓝图。

委员会也反映，随着公共部门采取线上线下的混合工作模式，并推广数码服务，政府须确保公共服务素质维持在疫情前的水平，继续为各阶层人士提供便利的服务，尤其是不擅科技的年长者。

冠病疫情除了影响全球供应链，也造成地缘政治紧张、通胀与利率攀升等挑战。委员会呼吁政府继续支持企业，加强企业在供应链的韧性，必要时做出干预。