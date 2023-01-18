两宗教中心连续两天出现白色物质 两男九女助查

（早报讯）市中心两处宗教中心，过去两天先后出现来历不明的白色物质。两男九女正协助警方调查。

滑铁卢街九层楼高的天主教中心周围，在星期三（1月18日）早上10时30分左右出现大量不明来历的白色物质，惊动警察和民防人员到场调查，不少民众被紧急疏散。

警方封锁滑铁卢街的一栋大楼和两条后巷后，民防部队危险物质控制专业人员在现场调查。（白艳琳摄）

在事发中心隔壁咖啡店进行装修工程的工头马加林甘（Magalingam，64岁）受访时说，至少五辆民防车辆和警车到场。警员迅速封锁事发地点后，在大楼周围的巷子、底层走廊和墙壁仔细调查。

他说：“我不知道发生什么事，警方封锁两个后巷和咖啡店周围后引起不小骚动，现场聚集了30多人围观。现场还有三名全副武装的民防人员。”

《联合早报》摄影记者抵达现场时，查案人员正与大楼管理员交谈，警员和民防人员在中午12时30分左右陆续收队并撤离封锁线。白色不明物质虽已清除，但地板和后巷仍留下约50米的油渍。

不愿具名的大楼职员说，早上9时上班时就看到白色物质留下的油渍，一开始不以为意，但是警员和民防人员一个小时后上门要求他们撤离，大家才察觉事情不妙。“当局证实白色物质并不是危险物质后，已允许我们回到大楼。”

新加坡民防部队受询时说，穿戴个人防护装备的危险物质控制专业人员（Hazmat Specialist）在现场采样了白色物质，经数次测试后，未验出有害物质。

据《联合早报》了解，亚美尼亚街的新加坡圣经公会大楼，星期二（17日）下午也出现不明白色物体。民防部队星期二下午12时40分左右接获通报，抵达现场采取样本进行检验，同样没有验出有害物质。

警方发言人答复《联合早报》询问时证实接获上述两起报案。初步调查显示，两起案件有关联，两男九女正协助警方调查，年龄为49至67岁。

案件调查仍在进行中。