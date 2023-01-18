【印度羽毛球公开赛】骆建佑逆转日本新一哥 晋级次圈

（早报讯）我国头号羽毛球男单骆建佑星期三（1月18日）在印度公开赛首圈，以三局逆转日本新“一哥”奈良冈功大，晋级第二圈，比分是18比21、21比9、21比7。

2001年出生的奈良冈功大去年表现出色，闯入了多达九项比赛的四强，战绩十分稳定。他也在上周闯入马来西亚公开赛决赛，只是败在世界第一的丹麦奥运冠军安赛龙的拍下，在最新的世界排名也上升到第六位，比骆建佑高一位。

首局骆建佑出现的失误较多，多次回球出界或挂网，让奈良冈功大以11比5的优势进入中段休息。尽管骆建佑过后尝试缩小比分差距，并一度追到18比18，但他在关键时刻掉链子再失误，18比21落败。

次局骆建佑失误变少，也加快了进攻节奏，让对手似乎有些跟不上。在14比9领先后，骆建佑又连拿七分，取得胜利。来到决胜局，骆建佑势如破竹取得8比0开局，反观轮到奈良冈功大失误连连，完全无法招架，7比21败北。

骆建佑将在星期四（1月19日）的次圈赛中，对垒37岁丹麦老将维汀哈斯。

我国其他球员也将在星期三稍迟时候上场。女单杨佳敏将继上周的马来西亚公开赛后再碰泰国好手李美妙。上周首次打进高级别赛事八强的女双金羽佳／黄嘉盈对垒泰国姐妹伦塔卡恩／本雅帕，而混双许永凯／陈薇涵将硬碰赛会三号种子日本的渡边勇大／东野有纱。