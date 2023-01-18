本地股市星期三起0.28%

（早报讯）随着美国通胀减缓，市场预期美国联邦储备局将放缓加息步伐，带动对利率敏感的房地产投资信托走高，本地股市也转而上扬。

新加坡海峡时报指数星期三（1月18日）上升9.04点或0.28%，闭市报3289.55点。

全场成交量8亿2632万股，总额10亿7000万元。整体上升股316只，下跌股191只。

海指成份股升多跌少，17只上扬，五只下跌，八只持平。

怡和控股（JMH）和新加坡交易所（SGX）领涨，前者起1.42%，报51.45美元；后者起1.10%至9.21元。

领跌的是香港置地（Hongkong Land）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），前者跌0.63%至4.76美元；后者跌0.56%至1.79元。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》的访问时说，随着通胀放缓，预料联储局进一步加息的步伐将减缓，这有利于对利率敏感的行业，使得房地产投资信托星期三有出色表现。

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理曾德均表示，美国本周在经济数据方面相当淡静。

然而，美国在本周启动财报季，未来几周也将有数百家公司发布财报，这些公司的业绩应该会对市场产生相当大的影响。