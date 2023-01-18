新中学者：未来是亚洲主导的世界

（早报讯）有新加坡和中国学者认为，未来是亚洲主导的世界。中国和美国关系处于良好状态，不过在贸易和科技上仍会有竞争。

在新加坡银行举办的2023年展望论坛上，新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员马凯硕说，西方主导世界历史的时代已经结束，但是西方国家不愿意接受这个事实。

“亚洲是世界成长最快的经济体，但是国际上主要的金融机构如国际货币基金的最高负责人必须是欧洲人，世界银行行长必须是美国人，而有40亿人口的亚洲，却没有当选的资格。”

也是新加坡驻联合国前大使的马凯硕在会上以上述例子说明，他认为西方不愿接受世界是亚洲时代的事实。

论坛的另外一名主讲者是中国经济学家李稻葵教授。他在中国通过视频发表演讲时说，中国和美国的关系，在未来18个月将会是在受控制的范围内。“中国国家主席很务实，美国总统拜登现在的领导团队比特朗普的更专业，所以至少到下一次美国大选前，两国关系是在可控制的范围内的。”

不过，李稻葵指出，随着中国开放边境，更多中国游客到美国，有可能因发生人与人之间的冲突而导致外交关系紧张。

也是中国清华大学中国经济思想与实践研究院院长的李稻葵举例说，比如有中国人在美国因违反条例而被逮捕，然后声称被虐待，促使中国领导人介入，美国随后采取相应行动，李教授因此认为这可能会是中国全面开放旅游之后出现的一个风险。

在滨海湾金沙会议中心举行的论坛约有800人出席。