周三美市盘前几乎持平 重点谈Grab控股最新股票评级

星期三（1月18日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期三（1月18日）几乎持平。在傍晚7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升4.40点或0.11％，报3995.40点；纳斯达克100指数期货起13.70点或0.12％，报11570.90点；道琼斯指数期货则起9.10点，报33920.00点。

●高盛（Goldman Sachs）隔夜（17日）发布疲软的季度财报，拖累道琼斯指数下跌超过1％。标准与普尔500指数和纳斯达克指数则幸好有特斯拉（Tesla）股价的上涨的支持，在收市时保持在接近不变的水平。

●标准与普尔500指数隔夜微跌8.12点，闭市报3990.97点。重量级的道琼斯指数则跌391.76点，闭市报33910.85点。以科技股为主的纳斯达克100指数微起0.14％或15.70点，以11557.19点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是111亿1000万股。

盘前交易重点：

●彭博社引述一位知情人士说，微软（Microsoft）计划在星期三（18日）裁退多个工程部门的员工，为需求可能出现长期疲软开始做准备。微软股价在今晚盘前退低0.54美元，截稿时报239.81美元。

●高盛集团隔夜公布的季度盈利跌幅比市场分析师预测的来得大，导致该股股价下挫6.44％。这也是这只股自2020年中以来的最大单日百分比跌幅。高盛股价今晚盘前继续退低，截稿时报349.92美元，无起落。

●中国招商银行国际（China Merchants Bank International）的数据显示，在最近降价后，特斯拉今年1月份在中国的零售额激增，带动特斯拉股价隔夜显著上涨6.52％。今晚盘前特斯拉股价继续上升3.67美元，截稿时报135.16美元。

●星期三（18日）下文我们来看看本地私召车与送餐平台Grab控股最新的股票评级。星期三晚上盘前该股起0.04美元，截稿时报4.01美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

在现阶段，美国银行分析团队不认为Grab会消耗更多的现金，因为Grab的重点似乎已经是放在中高端用户了。（档案照片）

Grab Holdings（纳斯达克证券交易所代码：GRAB）

美国银行（BofA）看好本地私召车与送餐平台Grab控股今年的业务表现，并认为Grab的送递服务增长非常有潜能。这个评股发布后，即刻带动Grab股价隔夜显著上涨将近11％，是这只股近期鲜少的特出表现。

美国银行隔夜已将Grab的股票评级升级为“买入”。美国银行说，Grab在2023年的风险与回报已经更吸引人了。

该行股票分析师萨戈安卡（Sachin Sagoankar）解释说，东南亚的召车、杂货和食品送递服务领域的“强劲增长顺风”，将让Grab获益不浅。特别是递送和召车的业务，其增长以及盈利能力更是大大的提高了。这也巩固了分析团队对该股看涨的论点。

萨戈安卡说：“对于Grab的召车业务，我们预计司机供应不足的问题将在2023年解决。我们也预计Grab将会降低它的整体定价，以确保它的召车服务不会对消费者需求产生负面影响。”

至于送递服务，萨戈安卡预计Grab将扩大它在杂货和商业领域方面的覆盖面，并从这个领域不断增长的需求中受益，从而抵消送餐业务可能出现的放缓。在现阶段，萨戈安卡不认为Grab会消耗更多的现金，因为Grab的重点似乎已经是放在中高端用户了。

因此，萨戈安卡将Grab股的目标价从原本的3.60美元上调至4.20美元，也将评级从“持守”上调至“买进”。

另外，在Tipranks的六名分析师中，也有四名分析师给于Grab股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是4.12美元。以上以隔夜的3.97美元闭市价计算，分析师认为这只股平均剩3.78％的向上潜能。