【印度羽毛球公开赛】我国女单女双混双皆败给强敌 骆建佑成独苗

（早报讯）印度羽毛球公开赛星期三（1月18日）结束首圈比赛，除了最早取胜的男单骆建佑外，我国女单杨佳敏、女双金羽佳／黄嘉盈和混双许永凯／陈薇涵都输给强敌，无缘晋级。

上周在马来西亚公开赛首次打进高级别赛事八强，世界排名上升到历来新高第23位的金羽佳／黄嘉盈先盛后衰，21比16、17比21、14比21憾负世界排名第13的泰国姐妹伦塔卡恩／本雅帕。

我国组合首局开场2比5落后，但连取五分并和对手打成8比8后，下来就取得领先，并再也没有让领先优势旁落。但到了次局，我国在前半段多数时刻领先的情况下被对手追上，丢掉一局。来到决胜局，金羽佳／黄嘉盈5比3领先，但被对手连得六分后，两人再也无法反超，最终落败。

我国混双许永凯／陈薇涵硬碰赛会三号种子、日本的渡边勇大／东野有纱的比赛也相当激烈。我国组合在16比13领先时错过机会，被对手追成20平，接着21比23落败。

次局两人起初2比8落后，但随后连得五分，追平比分后还一度以15比13领先。不过和首局一样，日本组合后劲十足，连得三分反超，最后以21比17拿下胜利，保持对我国组合的三连胜。

女单杨佳敏继上周的马来西亚公开赛后，再碰泰国的东南亚运动会冠军李美妙。但杨佳敏始终无法越过这堵高墙，15比21、8比21输给对手，吞下交手四连败。

这是杨佳敏过去七个赛事中，第六次一轮游，似乎遇到了一些瓶颈。尽管她在比赛中碰到的多数是强敌，但她缺少和这些高手拼胜负的手段，在落后的情况下基本无力回天，例如在本场就从未取得过领先，下来急需一场胜利找回感觉。

我国男单骆建佑在早前的比赛中三局战胜日本的奈良冈功大，将在星期四（19日）的次圈对垒丹麦37岁老将维汀哈斯。