星期四值得关注的股票

（早报讯）最新发布的美国零售和批发数据显示经济活动放缓，导致美国隔夜股市星期三（1月18日）大跌。

美国的零售销售额连续两个月下跌，在去年12月环比下滑1.1％，创下一年来的最大跌幅。

道琼斯工商指数的跌幅最大，下挫1.81％至3万3296.96点。标普500指数和纳斯达克指数分别下跌1.56％和1.24％，收报3928.86点和1万零957.01点。

受美国隔夜股市的拖累，亚太股市星期四（19日）开盘普遍下跌，日本和韩国股市分别0.9％和0.07％，澳大利亚股市也跌0.07％。

新加坡海峡时报指数星期三上升9.04点或0.28%，闭市报3289.55点。

以下是星期四值得关注的股票：

1.新翔集团（SATS）星期三闭市后表示，集团收购全球最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services）的提议，星期三在特别股东大会上，获得96.80%的投票表决通过。

集团表示，这项收购目前仍需获得必要的监管批准。交易预计在今年3月或4月完成。这项收购总成本为18亿元，集团将通过发行总额高达8亿元的可弃权包销附加股（renounceable underwritten rights issue），来部分资助这项收购。

2.凯德印度信托（CapitaLand India Trust）闭市后宣布已签订远期购买协议，收购位于印度班加罗尔外环路的100万平方英尺资讯科技园区。信托将为该项目的发展提供资金，并由债务和内部资源资助。

这项目有两座建筑，信托将收购第一座建筑100万平方英尺的净可出租面积。剩余的属于第二座建筑的净可出租面积约为50万平方英尺，将由土地业主保留。

3.豪支付（OxPay Financial）董事经理陈志强（译音，Tan Chee Keong）会提前五个月在2月1日离职，因为公司已经委任新的董事经理，那就是在教育部担任教育和职业指导顾问的许仁杰（译音，Koh Jin Kit）。

4.明铸造控股（Mencast Holdings）已获得新加坡交易所原则上批准，转到凯利板上市。