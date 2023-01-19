克兰芝林地未经批准遭砍伐 工程顾问公司副主席判罚款2万6000元

（早报讯）克兰芝林地未经批准遭砍伐案，继裕廊集团两名高管被判罚款，涉案的工程顾问公司副主席也认罪，被判罚款2万6000元。

被告刘荣添（63岁）是CPG咨询（CPG Consultants）的副主席，他星期四（1月19日）承认四项抵触公园与树木法令，以及野生动物法令的罪状，其余三项交由法官下判时一并考虑。

裕廊集团前副署长庄佩芷（46岁）和高级项目经理梁洁能（44岁）2022年11月认罪后，各被判罚款3万元。

《联合早报》之前报道，克兰芝的这块林地于2019年被政府规划来建设农业食品创新园。项目由裕廊集团主导，CPG咨询的董事陈诗志（64岁）及被告受委负责设计和建筑工作。

2019年展开工程时，公园局批准砍伐部分树木。后来工程拟增建沟渠，公园局担心污水可能污染林地西侧的翻沙水道，2020年8月指示必须先落实保护环境和野生动物的措施，才能继续伐木。

鉴于冠病疫情，林地的工程当年已暂停近四个月，庄佩芷和梁洁能担心新措施将导致工程再度拖延，提议同步采取保护措施以及进行砍伐工程。CPG咨询的陈诗志和被告也同意，于是共谋指使承包商华中环球在所有土地上动工，砍下362棵树。

庄佩芷和梁洁能明知树木已被砍下，却在事后才发送电邮给公园局申请砍伐。当公园局询问是否已开始清除土地，梁洁能指示被告篡改资料，显示仅有一块地的树木被砍伐。

法官指出，公园局最终批准砍伐树木，所以此案造成的损害不是树被砍，而是砍伐之前未做好保护野生动物的措施。（人名译音）