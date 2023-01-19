亚股星期四早盘涨跌不一 本地股市跌0.39％

（早报讯）最新发布的美国零售和批发数据显示经济活动放缓，加剧投资者对经济衰退的担忧，亚洲股市星期四（1月19日）早盘涨跌不一，本地股市跌0.39％。

美国的零售销售额连续两个月下跌，在去年12月环比下滑1.1％，创下一年来的最大跌幅。美国生产者价格指数在去年12月环比下跌0.5%，为2020年4月以来最大跌幅。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下滑12.74点，报3276.81点。整体股市交易量5亿零948万股，交易总值4亿4203万元。全场有239只上升股，下跌股有180只。

海指30只成份股多数下滑，吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）领跌，下挫1.57％至1.88元。怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）的涨幅最大，上扬1.5％至28.43元。

新翔集团（SATS）股价早盘一度跌逾1％，中午时跌幅收窄至0.68％，报2.92元。新翔集团星期三闭市后透露，集团收购全球最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services）的提议，在特别股东大会上获得96.80%的投票表决通过，集团将通过发行总额高达约8亿元的附加股，来部分资助这项收购。

区域主要股市方面，日本和香港分别下跌1.45％和0.02％，上海、深圳和韩国股市则上涨0.13％、0.44％和0.45％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说：“美国最新经济数据出炉后，投资者担心货币政策紧缩对经济带来的影响，美国股市在星期三大跌，标普500指数取得自12月15日以来最差的表现。尽管通货膨胀开始放缓，加息步伐也可能放慢，但投资者对经济衰退风险的担忧还在加剧。”

他指出，海指过去四个交易日在3309点至3274点的窄幅区间盘整，目前处于所有主要的移动平均线上方，显示海指看涨。由于中国、香港和台湾等其他主要区域股市将因春节假期休市，预料本地股市在这期间的交投也将保持淡静，无明确方向。

另一方面，尽管通胀出现见顶迹象，以及经济活动正在放缓，美国联邦储备局星期三表明将继续加息，其中几位决策者建议把政策利率调高至少5％。