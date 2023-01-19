上周通报279起骨痛热症病例 比去年同期增近一倍

（早报讯）我国上周通报279起骨痛热症病例，比去年同期增加近一倍。国家环境局提醒，骨痛热症病例开年就居高不下，将加剧病例在未来几个月激增的风险，并可能在今年引发另一波骨痛热症疫情。

环境局星期四（1月19日）发文告说，自开年以来，本地每周的骨痛热症病例一直居高不下。截至18日，全国共有82个骨痛热症活跃集中区，其中13个是累计至少10起病例的大型集中区。当局也在11个大型集中区中，测出有人感染第三型痛热症病毒（DENV-3）。

第三型骨痛热症病毒仍是我国的主要病毒类型。由于新加坡人口对这一型病毒的群体免疫力已降低，因此更多人容易受感染。

传播速度较快的集中区包括出现81起病例的后港1道、有46起病例的大巴窑4巷，以及34起病例的后港6道。环境局说，随着骨痛热症病例增加，今年本地可能还会继续出现由第三型病毒引发的骨痛热症疫情。

另外，本地的埃及伊蚊（Aedes aegypti）数量在去年12月仍然很高，比前年同期增加约24%；家中最常见的伊蚊滋生处是家用容器、花盆，以及装饰容器如花瓶等。

环境局提醒，埃及伊蚊数量的增加，加上之前较少见的第三型骨痛热症病毒在本地传播，公众应发挥集体力量，通过清除积水等，消除蚊子繁殖点。