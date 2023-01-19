人力部接受国际咨委会八大建议 改善工作场所安全与卫生

（早报讯）本地去年共发生46起致命工伤事故，许多意外原本可避免。为进一步改善工作场所安全与卫生，人力部接受由工作场所安全与卫生国际咨询委员会提出的八大建议，其中包括强调公司领导层须负起更大责任，在公司内部深植安全至上的意识。

2006年成立的国际咨询委员会，由六名国际专家和学者组成，他们提出的建议还包括扩大整个供应链监管至承包商、打造让员工察觉有异可勇于发声的环境、加强中小型企业对工作场所安全与卫生的知识，及灌输须持续培训的文化等。

国际咨询委员会每隔两年至三年召开会议，为本地工作场所安全与卫生现况把脉，并提出改善建议。2020年的会议因疫情改为线上举行，今年的实体会议为期三天，主题为“在后疫情时代，加强工作场所安全与卫生”。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期四（1月19日）出席第八届会议后受访时说，政府自去年9月起实施为期六个月的高度安全戒备期后，工伤意外情况有所改善。

他认为，只要所有利益相关者合作，大家全心全意改善工作场所安全与卫生，我国仍可以在2028年达到将工伤意外死亡率降至每10万名雇员少于1人的水平。

本地去年工伤死亡人数为46人，致命事故比2021年的37起多了9起，致命率在每10万名雇员中达1.3人。

在高度安全戒备期，高危领域如建筑、制造、海事等行业的业者，须完成一次停工安全检讨，出现严重安全疏失的公司，也会被禁雇用新外籍员工长达三个月。在多管齐下后，致命工伤意外虽有所减少，但整体情况尚不够理想。因此人力部考虑在2月高度安全戒备期结束后，延长期限。