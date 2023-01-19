年关将至 有巴刹鲜鸡价格一只超过20元

年关将至，有巴刹售卖的一只鲜鸡价格过20元关口，受访鸡贩指出，今年的甘榜鲜鸡售价相比去年上涨50%，两公斤售价可达40元，不过有顾客偏爱大鸡一口气买8只，但也有顾客嫌贵，导致摊贩销量减少。

所谓“无鸡不成宴”，鸡肉料理是许多家庭必不可少的年夜饭之一。

《新明日报》记者走访大巴窑一带的巴刹时，肉鸡摊贩王女士（36岁）透露，最近新年的鲜鸡成本略有上涨，相比去年新年期间，甘榜鲜鸡的售价上涨了近50%，如今一公斤卖20元。

“我们的甘榜鸡分大、中和小出售，小的一公斤，大的可达两公斤。顾客有需要还是会买，例如昨天就有顾客一口气买了8只大鸡。”

不过，也有摊贩表示，今年国人荷包紧，家庭购买鲜鸡的数量减少，生意表现比去年差。

肉鸡摊贩王益明（58岁）指出，农历新年期间的甘榜鸡根据小、中和大出售，价格介于16元至24元。鲜鸡全鸡的价格比甘榜鸡要便宜大约两元。

对比过去的农历新年，鲜鸡全鸡价格最高只会达到16元至18元，突破20元的门槛是近年来新高。

他平日可卖五六十只鲜鸡，周末则可达到最多100只。整体鸡肉销量比往年减少了三四成。“今年行情不好，没有什么人，所以我们也不敢拿太多，进货减少了20％到30％。”

宏茂桥崇文巴刹的摊贩吴阿珍（50岁）表示，新年甘榜鸡售价根据重量介于16元至20多元不等。

竹脚巴刹的亚兴鸡肉摊老板蔡健沁透露，早前市场供应会比较不稳定，但如今已有好转。尽管目前成本相比去年更高，他的甘榜鲜鸡照卖一公斤12元。“还是有顾客会嫌贵不买，相比去年会比较差一点。”