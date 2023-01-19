高庭裁定警员违法逮捕男子 男子胜诉获赔2万元

（早报讯）因不满被警员以他疑似精神失常为由将他逮捕，男子起诉两名警员，部分指控获判胜诉。高庭法官裁定其中一名警员谎称男子案发时“喃喃自语”，不合法地将他逮捕，男子可获得2万元赔偿。

根据警员罗斯里（Mohamed Rosli）的说法，男子马杰成（48岁）案发时喃喃自语、吐口水进入塑料袋，并且告诉罗斯里他患有强迫症，罗斯里觉得马杰成显得精神不正常，所以决定将他逮捕。

不过，高庭法官菲立·惹耶勒南在星期四（1月19日）发出的书面裁决中指出，警员随身摄像镜头所拍到的画面揭露，罗斯里其实是在撒谎，尽管马杰成当时的行为显得有些古怪，但不至于看似精神失常。

法官认为，罗斯里当时逮捕马杰成，并非真的认为他是危险人物，而是因为在要求马杰成出示身份证时，后者不肯直接把身份证交给罗斯里，这让罗斯里觉得不被尊重。

根据精神健康法令，若有理由相信某人因精神失常而可能对自己或他人造成伤害，警员可以合法地将对方逮捕，之后交由精神科医生进行检查。

法官解释，由于警员无须接受与精神科相关的医疗培训，他们只须凭着一般人应有的认知做出判断即可。不过，如果警员是在怀有恶意或不谨慎的情况下进行逮捕，那他就不受法律保护，并且可面对民事或刑事诉讼。

这不是马杰成首次将政府单位告上法庭。马杰成曾在警方查案时不合作、拒绝拍照备档和采集指纹，结果被判抵触罪犯资料存档法令的罪名成立，被罚款500元。之后，马杰成就此展开连串诉讼行动，向法庭投诉警方、主控官和法官等，但在2013年被高庭法官斥责是在滥用司法程序。（人名译音）