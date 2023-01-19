武吉巴督区议员穆仁理：警方证实偷超市婴儿奶粉者是为牟利

（早报讯）武吉巴督地铁站的职总平价超市将陈列婴儿奶粉的架子上锁以防偷窃，并不是因为有人买不起婴儿奶粉而偷窃，而是因为有人偷去转售赚钱。

武吉巴督区议员穆仁理星期四（1月19日）下午在脸书上直播时透露，他已跟警方了解，偷窃婴儿奶粉的小偷，并不是因为买不起奶粉给孩子而行窃。他说，平价超市关注的是有人为了牟利而偷窃。

穆仁理接受《联合早报》访问时透露，根据他从平价超市了解，将婴儿奶粉陈列架上锁的超市有好几家，不仅是在武吉巴督的店面。

他说：“今天一早就有居民看了《海峡时报》的报道后表示关注，来跟我说想要买奶粉送给有需要的居民。”

他即刻向平价超市和警方了解情况。得知实际情况后，穆仁理觉得有必要让居民和公众了解真相，所以决定到武吉巴督地铁站平价超市外做脸书直播。

穆仁理指出，不管是基层组织、社区发展理事会或是政府层面，都有许多援助计划可以协助有需要的居民。

他透露，武吉巴督内确实有一些居民需要经济援助来购买奶粉，但不是婴儿奶粉，而是成人奶粉。约半年前他就协助过这样的居民。

“我们区内有跟奶粉制造商合作，给居民提供非常可观的优惠价来购买奶粉，尤其是成人奶粉，因为这些成人一般都是因为健康原因无法吃固体食物，长期需要靠奶粉吸取营养，这笔费用很可观，所以我们都有给予协助。”

穆仁理多次强调，并没有居民因为经济问题而买不起婴儿奶粉。他觉得欣慰的是，有居民一看到有人有需要就会自发表示愿意伸出援手，发挥互助精神。