经济衰退担忧影响亚股 新加坡股市星期四收跌0.4%

（早报讯）经济衰退担忧促使亚太股市星期四（1月19日）涨跌不一，新加坡海峡时报指数收跌13.37点或0.41％，闭市报3276.18点。

美国新出炉的批发和零售数据显示经济活动放缓，使投资者更担心经济可能衰退，美国纽约隔夜股市三大指数星期三（1月18日）挫跌1.24％至1.81％。

香港股市星期四收跌0.12％，东京股市则进一步受到日元强劲的影响，日经指数败跌1.44％。悉尼、首尔、上海和深圳股市星期四各涨0.51％、0.51％、0.49％和0.67％。

资深股票经纪冯施钧受访时指出，亚太地区股市从隔夜美国股市的抛售中得到启示。虽然美国经济数据显示通胀继续放缓，但美国股市仍挫跌，因为投资者现在担心新的经济数据也表明经济增长缓慢，这反过来可能加剧经济衰退的担忧。

法新社报道引述SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）指出，经济衰退的担忧重新成为市场焦点。

路透社报道悉尼股市时引述Marcustoday Financial Newsletter高级分析师兼资产组合经理詹宁斯（Henry Jennings）说：“中国经济的重新开放对我们的大型资源股来说是一个很大的利好，而澳大利亚在商品出口方面对中国非常重要。”

新加坡股市星期四整体交易量增至9亿1660万股，交易总值则跌至8亿6800万元。全场上升股274只，下跌股239只。

30只海指成份股当中，14只股价下跌，11只上涨，五只持平。本地三只银行股股价跌0.41％至1.43％，给予海指最大的压力。大华银行（UOB）股价四天连跌，星期四跌至十周低位，报29.21元，全天跌0.41％，1亿4257万元的交易总值全场最高；星展集团控股（DBS）星期四股价跌1.43％，闭市报34.53元，股价跌幅和交易总值在海指成份股当中皆居第二；DFI零售集团（DFIRG）星期四股价劲扬2.61％，闭市报3.15美元，是涨幅最大的成份股。