阿德恩宣布辞职 李显龙总理：她是我国可靠的朋友

（早报讯）新西兰总理阿德恩向来是新加坡坚定可靠的朋友，李显龙总理对她星期四（1月19日）宣布辞职表示意外。他感谢阿德恩与新加坡建立强有力的伙伴关系，并祝愿她与家人一切顺利。

李总理星期四傍晚发布脸书贴文说，阿德恩2019年首次到新加坡正式访问时，新加坡和新西兰宣布成立“增进伙伴关系”，进一步提升了两国绝佳的双边关系。

之后的两年里，李总理与阿德恩因为冠病疫情没有机会碰面，但李总理指出，新加坡去年4月开始重开边境，阿德恩再次访问我国，新加坡和新西兰的“增进伙伴关系”扩大至涵盖气候变化和绿色经济方面的合作。

李总理说，无论是面对面或通过视讯，或者在国际会议等场合中，他与阿德恩曾多次会面。他表扬阿德恩在带领新西兰度过2019年的基督城恐怖袭击事件，以及过去三年的冠病疫情所展现的奉献精神和领导力。

“阿德恩总理和我在疫情期间定期保持联络，分享彼此的经验，并且确保新加坡和新西兰之间的供应链维持通畅。”

李总理感谢阿德恩与新加坡建立强有力的伙伴关系，以及她所给予新加坡的支持。

“她对很多人带来了启发，我祝愿她与她的家人一切顺利。Mā te wā！（毛利语，意指下次再见）”