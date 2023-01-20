星期五值得关注的股票

（早报讯）投资者仍担心美国继续激进地加息，可能导致经济陷入衰退，美国隔夜股市星期四（1月19日）继续呈跌势。

纳斯达克指数的跌幅最大，下跌0.96％至1万零852.27点。标普500指数和道琼斯工商指数各跌0.76％，收报3898.85点和3万3044.56点。

亚太股市星期五（1月20日）开盘涨跌不一，日本股市下跌0.02％，韩国和澳大利亚股市则分别上涨0.09％和0.2％。

新加坡海峡时报指数星期四收跌13.37点或0.41％，闭市报3276.18点。

以下是星期五值得关注的股票：

1.新达信托（Suntec REIT）今早发布2022财年业绩，全年每单位派息（DPU）增长2.5％至8.884分，这主要是因为营运表现好，改善了可派发收入的表现。全年可派发收入达2亿5550万元，增长3.4％。

2.国浩房地产（GuocoLand）截至去年12月底上半年净利同比跌13％至5900万元，上半年营收同比扬升46％至6亿6160万元。如果不考虑去年上半年的一笔1430万元的一次过脱售收益，集团截至去年12月底上半年的净利是同比增长11％。

3.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）第三季每单位派息同比增加1.9％至2.227分，可派发收入同比增加10.8％至1亿零710万元。信托截至去年底第三季总营收同比增加8.0％至1亿8020万元，净房地产收入同比增加7.3％至1亿5720万元。

4.新加坡邮政（Singapore Post）旗下的深圳市递四方信息科技公司（Shenzhen 4PX Information and Technology，简称4PX）将向浙江菜鸟供应链管理公司（Zhejiang Cainiao Supply Chain Management）发行新股，以偿还浙江菜鸟在2018年为4PX提供的4亿元人民币（约7860万新元）贷款的未偿还款项。

完成交易后，新邮政子公司冠庭国际物流（Quantium Solutions International）在4PX的持股率将从19.75％降低至17.61％。冠庭国际物流可行使看跌期权（put option），以总额5亿1530万元人民币（1亿零130万新元）脱售在4PX的所有持股。

5.大信商用信托（Dasin Retail Trust）收到索偿信（Letter of Demand），要求还清拖欠澳门国际银行（Luso International Banking）的1312万美元（约1730万新元）贷款。信托解释，因技术问题，信托无法在贷款生效后的五个工作日内为澳门银行的储备户头充值。